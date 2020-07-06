A股快報：滬綜指飆逾3%　國壽漲停

內地股市持續上揚，滬綜指升穿3,200點心理關口，最新漲97點或3.09%，報3,250點；深成指升207點或1.67%，報12,640點；創業板指升5點或0.22%，報2,468點。

金融板塊升幅顯著，中國人壽漲停；中國人保升逾7%。

【09:25】A股快報：兩市做好 中金料未來5至10年股市總市值或翻倍

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開35點或1.11%，報3,187點；深成指高開86點或0.69%，報12,519點；創業板指高開6點或0.27%，報2,469點。

晶片製造商中芯國際確定其A股首次公開發行價格為每股27.46元人民幣(下同)，若與上周五(3日)港股收市價33.25港元(相當於近30元人民幣)相比，今次A股發行價較港股現價折讓約9.77%，但需注意的是科創板新股上市首5天不設漲跌幅限制。彭博數據顯示，中芯有望創下2010年農業銀行685億元以來最大規模的A股IPO。

人民銀行於公開市場不進行逆回購操作，另有1,800億元逆回購到期，當日錄得淨回籠1,800億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0663，較上日下調25點子，連跌兩日。

截至周日(5日)，上交所融資餘額報6,061.88億元，按日增加67.98億元；深交所融資餘額報5,605.77億元，按日增加49.56億元；兩市合計11,667.65億元，按日增加117.54億元。

另外，中金指出，中國資本市場或正迎來發展的大機遇，A股重新站上的1萬億元交易額有望成為新的均衡水平；預計2021年證券行業營收及利潤水平將接近此前2015年的巔峰時期。未來5至10年中國證券化率有望從當前60%左右，提升至不同國際市場分布的中位數100%附近，意味中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。

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