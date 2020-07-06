【專家點評】麥嘉嘉：恒指有力再上　挑戰兩萬六　

中國經濟數據持續好轉，財新中國製造業及服務業採購經理指數(PMI)連續兩個月處於擴張區間。當中，6月份服務業PMI更升至近10年高，報58.4，較5月份增加3.4個百分點，好於市場預期。數據反映受疫情衝擊較大的服務業復甦勢頭強勁。在數據理想及經濟復甦預期下，滬綜指突破3,100點關口，創14個月高。

港股方面，除一直表現強勢的科網股外，中資金融及內房等舊經濟股亦跟隨向上。恒指終補回3月12日的下跌裂口，加上在成交連續兩日錄得1,600億元以上配合下，料短期港股有力再上。技術上，恒指將挑戰26,000點關口。3月9日至11日形成的中途島（24,948點至25,578點）或成為主要阻位。

展望本周，除了最新的疫情數據外，市場將關注美國周一公布的6月份ISM非製造業指數，周二澳洲央行將公布議息結果，周四內地國統局將公布6月份通脹數據，同日美國勞工部將公布上周新申領失業救濟人數，周五內地將公布上月新增貸款及貨幣供應。

行業方面，中汽協預計6月汽車業銷量按年及按月增長11%及4%，受惠汽車市場逐步改善，汽車股亦出現反彈。根據市場數據，內地6月重卡銷售按年近六成，重汽銷售按年升約四成。在下游需求復甦、經濟活動持續改善的配合下，預料內地汽車行業短期內可保持樂觀景氣。中國重汽（3808）突破20元重大阻力，技術走勢向好，值得關注。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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