【港股格局】恒指重上牛熊分界線 李偉傑教你最新部署！
2020年07月06日 10:10
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周一(6日)港股做好，恒指成功突破兩萬六關，現報即市高位26,183點，升810點，已重上俗稱「牛熊分界線」的250日線(26,102點)。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周五(3日)美股假期休市，但內地股市7月開局頻頻發力，令港股周一(6日)亦承接升勢高開，加上內險、銀行、中資券商等做好，故對港股有正面幫助。不過他提到，若美國總統特朗普加強對華為等制裁，或成大市負面消息，投資者要留意。
另外，美團(03690)聯合創辦人兼高級副總裁王慧文本周二(6月30日)，在場內以每股平均價172.2487元，減持100萬股美團股份，他分析消息對美團股價影響不大，反而若中期業績不似預期，對美團股價則有影響，建議回至176元才吸納。
至於騰訊(00700)、港交所(00388)不斷創新高，他認為騰訊為疫情受惠股，加上《英雄聯盟》手機版等大受歡迎，可帶動遊戲收益、港交所則有政策及成交配合。他認為，就算兩者RSI現超買，但上升動力仍在，建議回吐至10天線買入。
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