【港股格局】恒指重上牛熊分界線　李偉傑教你最新部署！

周一(6日)港股做好，恒指成功突破兩萬六關，現報即市高位26,183點，升810點，已重上俗稱「牛熊分界線」的250日線(26,102點)。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，上周五(3日)美股假期休市，但內地股市7月開局頻頻發力，令港股周一(6日)亦承接升勢高開，加上內險、銀行、中資券商等做好，故對港股有正面幫助。不過他提到，若美國總統特朗普加強對華為等制裁，或成大市負面消息，投資者要留意。

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