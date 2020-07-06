中芯回A：擴產投資計劃按市場需求及公司產能布局

不過，他坦言，元器件集成度的大幅提高要求集成電路線寬不斷縮小，導致生產技術與製造工序愈益複雜，製造成本呈指數級上升趨勢。當工藝向5納米甚至更小的方向升級時，普通光刻機受其波長的限制，其精度已無法滿足工藝要求。因此，集成電路的製造需採用昂貴的EUV光刻機，或採用多重模板工藝，重覆多次薄膜沉積和刻蝕工序，以實現更小的線寬，使得薄膜沉積和刻蝕次數顯著增加，意味着集成電路製造企業需要投入更多且更先進的光刻機、刻蝕設備和薄膜沉積設備等，構成巨額的設備投入。

他引述行業統計，隨着製程不斷縮小，集成電路製造的設備投入呈大幅上升趨勢。以5納米製程為例，其投資成本高達數百億美元，是14納米的2倍以上，28納米的4倍左右。巨額的設備投入只有具備一定規模的領先集成電路製造廠商可以負擔，其進一步加劇集成電路製造行業向龍頭集中的趨勢，為領先集成電路製造企業的發展創造了良好機遇。

中芯今次「回A」集資所得資金大部分用於發展14納米或以下的先進製程，惟該公司聯席首席執行官趙海軍於5月中提過，28納米或以上成熟製程之產能往後恐供不應求。首席財務官高永崗表示，成熟製程擴產投資計劃依照客戶需求或市場需求及公司產能布局規劃。

周子學稱，集成電路行業雖呈現周期性波動，但整體增長趨勢未變，每次技術變革持續帶動行業增長。隨着消費電子產品向智能化、輕薄化及便攜化的方向發展，新的智能終端產品層出不窮，使集成電路產業的市場前景愈來愈廣闊。以物聯網(IoT)為代表的新需求所帶動的如雲計算、人工智能(AI)及大數據等新應用的興起，逐漸成為集成電路行業新一代技術變革動力。集成電路下游應用領域的不斷延展帶動市場需求的持續旺盛，而隨着全球的集成電路巨頭不斷加大資本投資力度，集成電路行業的景氣度有望保持上升趨勢，有利於集成電路製造企業發展壯大。

周氏續稱，近年中國集成電路市場的迅速發展，推動中國集成電路領域的產業進步與技術革新。隨着應用領域的分化，中國在集成電路製造領域技術水平不斷取得突破，在先進與特色工藝的技術研發和產業化等方面取得顯著進展，與國際領先技術的差距愈來愈小。同時，集成電路產業鏈逐步從美國、日本、歐洲和台灣，向中國及東南亞等地區轉移，有利國內企業研發先進技術和積累管理經驗，促進本土企業的快速發展。中國新增晶圓廠的逐步建設完成為國內集成電路行業在降低成本、擴大產能及地域便利性等方面提供新的支持，對於集成電路產業的發展產生促進作用。

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