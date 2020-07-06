【大行報告】摩通：全球流動性激增將提振股票和債券

投行摩根大通表示，為了給全球不斷攀升的債務提供支持，需要長時間的極度寬鬆的貨幣政策，這在增加流動性的同時也會推高全球股票和債券價格。

該行預測今年全球債務將增加16萬億美元，到年底時私人和公共部門借貸的總和將達到破紀錄的200萬億美元。這將導致更高的儲蓄率，非常寬鬆的央行政策以及系統中的現金增加，其中很大一部分可能會進入全球股市。

摩通表示，在新冠肺炎危機期間，全球流動性的增加速度比2008年經濟衰退期間更快。隨着量化寬鬆政策繼續維持在高於正常的水平，到明年中旬，所創造的貨幣可能超過15萬億美元或更多。在美國，M2貨幣供應量今年到目前為止增加3萬億美元至18.4萬億美元。

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