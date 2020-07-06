【專家點評】石醴泉：為什麼環球供應鏈和中國難捨難分？

新冠肺炎疫情持續，對全球多國的經濟民生影響尤甚，而西方國家在這次疫情中才真正了解到對中國供應鏈的依賴，最明顯的是受疫情影響而需求大增的醫療保護裝備，中國供應的產品從日常生活用品到機器零部件等等無遠弗屆。即使部分國家，例如日本和美國極其希望減少對中國的依賴，提出以現金資助其本國公司，鼓勵他們把生產線搬離中國，但效果暫不明顯。本文為大家分析為何減少對中國的依賴是那麼困難的一件事。

其實環球供應鏈的重組絕不是領導人一廂情願便可，它是經由成千上萬的商人基於市場需求和盈利上的考慮而慢慢建立起來的。中國供應鏈的建成也不是一朝一夕的事，從80年代初香港商人北上開始，到現在為止已經40年，中國供應鏈的廣度和深度絕不容易複製。雖然一些簡單低增值重複性高的產業能搬去其他國家，但高增值的產業現在能搬離中國的可能性暫時不高，其中一個原因是國內供應商能供應的零部件包羅萬有，而且距離客戶也只在咫尺之間，如客戶在製造過程中需要改款或遇上困難，絕不需要停產等待零部件供應，減低了費時失事之苦。

況且世界上也暫時難以找到能媲美中國工人之技術水平、工作態度和數量的國家。雖然亞洲有不少人口大國，但中國教育水準確實遠遠超離。中國每年大學畢業生數量約有8百萬人，當中很多是工程或理科畢業，工廠招聘中層技術員工全沒有問題。中國普及教育也做得好，令培訓低層員工也比較容易。再加上中國配備良好基礎建設，交通運輸方便，這些每一分每一毫的成本節省和效率提升，對商人來說，加起來便是競爭優勢和利潤。

中國在過去20年也不斷透過投資於科研或收購來提升本身技術，令愈來愈多高增值的產品從入口轉為國內製造再轉為外銷。最近有外媒訪問了一間位於中國的日本汽車公司的負責人，問他們會否把廠房搬回日本。他們回答說現況難以改變，原因在過去十年，中國汽車零部件質素大幅提升，真正做到價廉物美，難以取代。其他例子如美國通用電氣風力發電機變速箱是由內地供應商供應，此等產品技術含量高，因在安裝後，變速箱隨時會豎立在一百多米高空的風力發電機內，假如損壞而需要維修，成本很高，所以如達不到耐用性要求的話，通用電氣絕不會採用。由此可見，中國製造業其實也在不斷進步升值，所以政府也不太介意低端產業移向其他國家。

最後一點是國內市場規模夠大，對外國公司有一定吸引力。綜觀各國去年汽車銷量，2019年中國共賣出2千5百萬輛車，比美國還多出8百萬輛。中國也改變了規定，將會容許外國汽車企業在中國全資擁有廠房。經濟規模代表成本優勢，再加上中國本土市場的增長潛力，從商業上考慮，要把供應鏈搬離中國，確實絕不容易。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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