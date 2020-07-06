「股神」終於出手了！斥近780億收購天然氣資產
2020年07月06日 10:44
東網電視更多新聞短片
「股神」巴菲特近期一直採取以靜制動的投資策略，在市場等到頸都長的情況下，其投資旗艦巴郡終於出手，宣布超過4年以來的最大筆收購！
外媒報道，巴郡擬斥40億美元(約312億港元)收購Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產，以及承擔57億美元(約444億港元)債務，令交易總值近100億美元(約780億港元)，是該公司自3月新冠肺炎疫情爆發導致市場崩潰以來，首筆大型交易。
巴郡將收購100%的Dominion Energy傳輸、Questar輸氣管和Carolina天然氣傳輸，以及50%的Iroquois天然氣傳輸系統。公司亦將取得液化天然氣進出口和儲存設施Cove Point LNG的25%，是全美僅有的6個LNG出口碼頭之一。
是次交易對於獲得「股神」青睞的Dominion Energy而言，是其轉型到純電力公司，專注聚焦風力、太陽能和天然氣等潔淨能源生產的系列舉動之一。完成交易後，Dominion Energy料未來營運盈利有90%來自旗下電力公司，提供能源給包括維吉尼亞、北卡羅萊納和南卡羅萊納、俄亥俄和猶他等州在內的共計逾700萬顧客。
Dominion Energy計劃利用大約30億美元的稅後收入，在今年底買入庫藏股。
對於巴郡而言，有關交易則是讓公司天然氣業務得以擴展。據了解，全美州際天然氣傳輸將有18%在巴郡手上，較目前的8%還要高。
事實上，巴菲特早於5月份的股東會上表示對疫情的審慎態度，更指沒有見到太多令人心動的機會。他於疫情大冧市時選擇「不貪婪」，甚至拋售大型航空股，被嘲笑可能為年紀問題(詳情可瀏覽 https://bit.ly/2AwiggI )。而是次出手投資Dominion Energy一事，馬里蘭大學史密斯商學院金融學教授David Kass認為，是次巴菲特投資的金額具有相當規模，顯示他正傳達一個非常正面的信息，代表「我們準備好行動、我們準備好投資」。
至於投資於巴郡的Cheviot Value管理公司經理人Darren Pollock稱，巴菲特是次的投資讓Pollock感到振奮，雖然「股神」看法偏淡，但仍願意在認為合理及彌補巴郡不足的領域進行收購。
值得留意的是，巴郡在第一季末時大有1,370億美元的現金在手，一直可望尋找如「大象般龐大的收購對象」。如以公司最新與Dominion的協議金額計算，相當於上述現金規模的約7%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！