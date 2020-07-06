「股神」終於出手了！斥近780億收購天然氣資產

「股神」巴菲特近期一直採取以靜制動的投資策略，在市場等到頸都長的情況下，其投資旗艦巴郡終於出手，宣布超過4年以來的最大筆收購！

外媒報道，巴郡擬斥40億美元(約312億港元)收購Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產，以及承擔57億美元(約444億港元)債務，令交易總值近100億美元(約780億港元)，是該公司自3月新冠肺炎疫情爆發導致市場崩潰以來，首筆大型交易。

巴郡將收購100%的Dominion Energy傳輸、Questar輸氣管和Carolina天然氣傳輸，以及50%的Iroquois天然氣傳輸系統。公司亦將取得液化天然氣進出口和儲存設施Cove Point LNG的25%，是全美僅有的6個LNG出口碼頭之一。

是次交易對於獲得「股神」青睞的Dominion Energy而言，是其轉型到純電力公司，專注聚焦風力、太陽能和天然氣等潔淨能源生產的系列舉動之一。完成交易後，Dominion Energy料未來營運盈利有90%來自旗下電力公司，提供能源給包括維吉尼亞、北卡羅萊納和南卡羅萊納、俄亥俄和猶他等州在內的共計逾700萬顧客。

Dominion Energy計劃利用大約30億美元的稅後收入，在今年底買入庫藏股。

對於巴郡而言，有關交易則是讓公司天然氣業務得以擴展。據了解，全美州際天然氣傳輸將有18%在巴郡手上，較目前的8%還要高。

至於投資於巴郡的Cheviot Value管理公司經理人Darren Pollock稱，巴菲特是次的投資讓Pollock感到振奮，雖然「股神」看法偏淡，但仍願意在認為合理及彌補巴郡不足的領域進行收購。

值得留意的是，巴郡在第一季末時大有1,370億美元的現金在手，一直可望尋找如「大象般龐大的收購對象」。如以公司最新與Dominion的協議金額計算，相當於上述現金規模的約7%。

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