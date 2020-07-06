【專家點評】周樂樂：國策與流動性勝預期　落後板塊估值修復

過去一周，國內國策與流動性好於預期，刺激低估值品種估值修復。主要指數除了創業板指數漲幅3.36%外，其他主要指漲幅均超過5%，其中，上證50漲7.33%與滬深300漲6.78%，漲幅遠超創業板指數。申万一級行業中，全部上漲，其中，漲幅最大的休閒服務漲27.19%、非銀金融漲13.51%、房地產漲7.21%、銀行漲6.65%。數據上來看，低估值的地產、券商、銀行、保險，零售等品種放量大幅上漲，估值修復行情明顯，而部分高估值高成長的醫療股與科技股相對弱勢。

從消息來看，影響市場的因素主要是疫情好轉、資本市場改革與流動性充裕。北京疫情解封與國內疫苗開始在軍隊使用，這兩大消息顯示疫情好轉。儘管海外疫苗也有利好消息出來，但是美國日新增感染的人數還在創新高。相比之下，預期中國的經濟恢復要比海外恢復經濟要快，增強國內資本與國際資本對中國前景信心。需要重視中國資本市場的改革，中國高層陸續發表充分利用資本市場來支持經濟，顯示中國高層發展資本市場的決心，提升直接融資的比例是必行之路。改革具體的措施是修訂配售與融資規則、推廣註冊制、引入做市商制度、給銀行發券商牌照、加大金融市場開放等。2015年之後，國內券商因股權質押與嚴監管而陷入困局，目前來看，科技監管替代一刀切的嚴監管，有助鬆動監管與改善投資環境，而給銀行發券商牌照，主要是引入銀行作為參與者，等於盤活了陷入困局的券商。從國際慣例，混業經營屬於重大金融制度創新，利於資本市場繁榮。更重要的是，疫情期間，全球央行都在降息降準，提供大量流動性，預計疫情之後，市場流動性過剩是必然，等疫情好轉後市場信心恢復，預計有大量流動性市場，利於風險資產價格上漲。

綜合來說，預計市場最差的情況已經過去，改革紅利與流動性支撐，市場信心將回升，加快流動性流入風險資產，推高核心資產價格。策略方面，在經濟下滑，低通脹預期與流動性充裕的周期中，資金追逐高成長行業。如：醫療行業因帶量集中採購，醫與藥分開，一票制等改革紅利將中期高增長，如：仿製藥企巨頭崛起，創新藥高投資，器械售比提升，醫藥的藥房與檢驗外包等；科技股中，晶片與電子產業鏈因國產化替代高增長，互聯網消費類與雲服務產業鏈因疫情影響而滲透率快速提升將中期高增長；新能源汽車產業鏈因行業刺激與滲透率提升將中期高增長。同時，低估值資源、能源、券商、保險、銀行等有望估值修復。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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