聯儲局壓測料歐洲銀行將現巨額貸款損失

據英國媒體報道，美國聯儲局的壓力測試預計，在美國營運的歐洲銀行將出現巨額貸款損失。當中，滙豐銀行和西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)的信用卡和消費貸款損失率將是所有大型銀行中最高。

據報，聯儲局最新的測試中，滙豐美國信用卡業務的虧損將佔其貸款總額的26.4%，損失率冠絕所分析的33家銀行。惟滙豐表示，這筆交易的價值僅為4億美元，並拒絕進一步置評。而是次測試則預計滙豐銀行貸款損失總額為39億美元。

另外，桑坦德銀行的消費貸款帳戶可能受到的潛在衝擊估計為17.3%，相當於65億美元。桑坦德銀行整個美國帳目上的貸款損失為86億美元。

瑞士信貸(Credit Suisse)和巴克萊(Barclays)則在商業房地產和商業貸款兩類業務上的貸款損失率最高。不過，由於這些領域的貸款規模較小，對兩公司的影響不大。測試又預計，德意志銀行(Deutsche Bank)消耗資本的速度將較其他32家模擬業績的金融機構快。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626