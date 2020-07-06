【大行報告】中金料未來5至10年內地股市市值翻倍
2020年07月06日 11:05
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投行中金報告認為，中國資本市場或正迎來發展的大機遇，A股重新站上的1萬億元交易額有望成為新的均衡水平；預計2021年證券行業營收及利潤水平將接近此前2015年的巔峰時期。
該行指出，未來5至10年中國證券化率有望從當前60%左右，提升至不同國際市場分布的中位數100%附近，意味着中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。若萬億元的市場成交金額能夠持續乃至突破，將直接帶動券商板塊的業績及估值，從「量價齊跌」到「量價齊升」，龍頭券商迎來高速增長階段。未來5年龍頭券商有望收穫20至30%的內生複合增長(高於行業平均的15至20%)、展現出顯著的增長屬性。該行將中信證券A股(600030.SH)目標價由26.7元上調至35.5元人民幣，華泰證券(601688.SH)由23.69元上調至29元人民幣。
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