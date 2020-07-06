【大行報告】中金上調港交所目標價至387元

該行表示，假設在基準情況下，預計港交所2020年盈利按年增長16%，2021年增長19%。與2018年第一季等的估值高位相比，該股估值仍有上升空間。該行指出，不論是從交投氣氛、新業務進展，還是從香港作為國際金融中心的地位，以及其在中國資本市場開放中所起到的作用等方面來看，當前情況好於2018年第一季。中長期來看，港交所將受益於本地市場的改革和活力，以及中國資本市場的開放和發展。

隨着中國加快融入國際金融市場，中金相信，港交所將受惠於港股通下新經濟公司的增加、境外A股和亞洲及新興市場衍生品產品的推出。

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