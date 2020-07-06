【政策市】內地官媒指培育A股「健康牛」　育新機開新局

內地中證報頭版報道，要培育A股「健康牛」，是育新機開新局重要抓手！

滬綜指周一(6日)早段做好，現報3,276點，升123點或3.9%；深成指現報12,794點，升361點或2.9%。

報道指，受益於經濟基本面向好趨勢未變、資本市場深改加速釋放制度紅利、增量資金持續湧入等諸多利好因素，A股有必要、有條件、有基礎邁步「健康牛」。後疫情時代，經濟系統比以往任何時候都更加需要股市「健康牛」，而欣喜的是，A股邁步「健康牛」的基礎支撐日益完備。不難發現，「健康牛」的驅動力正噴薄而出。願此輪「健康牛」超越收割與被收割的零和博弈，願市場各方都是建設者、分享者，各負其責，各得其所。

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