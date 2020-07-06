港交所推出首批10隻MSCI指數期貨合約

該首批10隻MSCI指數期貨合約以美元計價，分別追蹤澳洲、中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、台灣及泰國等市場的相關股票。共有10家造市商於首個交易日為產品提供更多流動性。

香港交易所市場主管姚嘉仁稱，首批MSCI期貨合約正式在港上市，為香港交易所以至香港市場揭開新一頁。新產品可為該所的客戶提供更多選擇，同時配合其不斷拓展旗下市場廣度、深度和吸引力的工作，鞏固香港金融市場作為全球交易及投資中心。

姚嘉仁表示，連接全球一直是該所戰略和業務的核心，通過這批衍生產品合約，香港市場產品的相關資產範圍將跨越香港與中國內地，進一步擴展至亞洲其他地區以至全球，提高香港市場流通量及豐富現有的產品組合。期待進一步推出更多合約、持續發展生態圈，令香港市場更富生機、更切合全球客戶的需要。

根據香港交易所與MSCI簽訂授權協議，在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37隻期貨及期權合約。換言之，餘下20隻相關產品未出台。港交所指，計劃在今年稍後時間陸續推出其餘合約，具體時間有待監管機構批准及視乎市況而定。

為促進這些合約建立流通量，港交所向流通量提供者、自營交易商及大手買賣參與者推出優惠計劃。另外，首6個月的買賣將獲豁免支付證券及期貨事務監察委員會徵收的證監會徵費。

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