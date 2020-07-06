【期權攻略】陳偉明：進可攻退可守的期權策略

《港區國安法》正式推出，港股不但沒有下跌，而且更重越25,000關，主要因為中國經濟數據向好，反映企業盈利在疫情後逐步修復，刺激A股大成交爆升，再帶動港股七一後向上。

筆者一直睇好的納斯達克指數繼續破頂，而市場普遍認為港股估值一直低於全球，《港區國安法》實施後，香港反而減少遊行示威的現象，增加資金流入香港的信心，在追落後的情況底下，港股有機會向上挑戰26,000點，甚至更高水平。

當然明白一般投資者會有畏高症，因此强勢股配合Short Put策略便大派用場。Short Put後，正股上升，亦可收期權金，再向上突破阻力，亦可利用收取的期權金追加Long Call，心理壓力大減。如果Short Put後正股下跌，現在資金集中流入強勢股，預計下跌幅度亦有限，接貨完全沒有問題，最重要是進可攻退可守。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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