港元拆息︰1個月跌至0.42厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.12厘，結束兩連跌；1星期報0.26厘；與樓按相關的1個月微跌至0.421厘，兩跌兩日；3個月降至0.73厘。

6/7/2020

隔夜 0.12357厘

1星期 0.26107厘

2星期 0.31232厘

1個月 0.42143厘

2個月 0.59321厘

3個月 0.73464厘

6個月 0.95143厘

12個月 1.21196厘

3/7/2020

隔夜 0.10833厘

1星期 0.24881厘

2星期 0.33518厘

1個月 0.42786厘

2個月 0.61179厘

3個月 0.78345厘

6個月 0.99929厘

12個月 1.25571厘

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