【高盛推介】小米突破逾1年半高　留意高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(7月3日)升約4.9%。周一(7月6日)早段則高開約1.3%後升幅擴大，高見14.98元，創超過一年半高位。

小米上周公布，以行使價13.6元，授出300萬股購股權。有券商指去年小米於印度市場收入達50億美元，佔整體收入17%，及小米為去年印度最大智能手機及電視品牌，出貨量達4,400萬部。該行並料疫情過後小米於印度之需求及供應將會快速回復，及維持「跑贏大市」投資評級，目標價15元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金較傾向部署認沽證，當中上周二(6月30日)至上周五的3個交易日皆錄得資金流入，合共約380萬元。

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