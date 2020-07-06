成本上升損融資意欲！中企取消發債規模逾兩年半最多

中國信用債票息重回今年初高位，愈來愈多不滿成本上升的發行人取消發行計劃。財經媒體彭博數據顯示，今年6月份，中國境內總計約770億元人民幣信用債取消發行，規模為2017年11月以來單月最大，當月平均票息升逾30個基點至3月以來新高。

光大證券固收分析師張旭分析稱，取消發行是利率和預期不一致導致，當實際發行利率比預期要高，企業就會選擇取消發行。

該行分析師齊晟亦表示，取消發行增加可能與6月銀行受流動性考核影響有關，認購意願不強，但主要原因還是市場利率上行速度較快，發行人在拿到批文時可能利率還比較低，但到6月份利率已經大幅走高，影響了發行意願。齊晟認為，如果利率繼續向上，可能會繼續影響信用債的發行，第三季利率升勢可能略為緩和，但回到4月份低位的難度也比較大。

人民銀行在春節後多次降準降息以應對疫情衝擊，推動中債3年AAA級企業債孳息率曾在4月下旬創出2006年有數據以來最低。隨着經濟持續復甦，貨幣寬鬆步伐近兩個月明顯放緩，債市亦劇烈調整，6月份上述企業債孳息率估值升近48個基點，為2016年11月以來最大單月升幅，絕對孳息率水平也回升至春節以來的高位。

彭博數據另顯示，企業發債規模亦持續萎縮，6月份發行量已經回到1萬億元樓下，不足3、4月份歷史發行高位的一半。

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