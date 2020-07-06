亞盛醫藥就治療實體瘤藥物與默沙東合作臨床研究
2020年07月06日 12:27
東網電視更多新聞短片
亞盛醫藥(06855)公布，公司與默沙東(MSD)已達成一項臨床研究合作。雙方將就亞盛醫藥在研原創MDM2-p53抑制劑APG-115與默沙東的PD-1單抗KEYTRUDA®(pembrolizumab)的聯合治療展開臨床研究，以評估該聯合用藥在晚期實體瘤患者中的臨床效果。
基於合作協議，亞盛醫藥將支持該項開放性Ib/II期臨床研究(NCT03611868)，以評估APG-115聯合KEYTRUDA®治療多種實體瘤(如非小細胞肺癌、黑色素瘤、尿路上皮癌、脂肪瘤、惡性周圍神經鞘瘤和經PD-1/PD-L1治療產生耐藥或復發、以及未經過PD-1/PD-L1治療的ATM突變/Tp53野生型腫瘤)患者的安全性和有效性。該研究的II期階段已開始，並計劃在美國各地共招募80名患者。亞盛醫藥與默沙東將採用聯合開發委員會交換研究信息。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！