亞盛醫藥就治療實體瘤藥物與默沙東合作臨床研究

基於合作協議，亞盛醫藥將支持該項開放性Ib/II期臨床研究(NCT03611868)，以評估APG-115聯合KEYTRUDA®治療多種實體瘤(如非小細胞肺癌、黑色素瘤、尿路上皮癌、脂肪瘤、惡性周圍神經鞘瘤和經PD-1/PD-L1治療產生耐藥或復發、以及未經過PD-1/PD-L1治療的ATM突變/Tp53野生型腫瘤)患者的安全性和有效性。該研究的II期階段已開始，並計劃在美國各地共招募80名患者。亞盛醫藥與默沙東將採用聯合開發委員會交換研究信息。

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