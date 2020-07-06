中芯︰A股發行價為二級市場預留適當空間　睇好走勢

董事長周子學則強調，中芯作為上市公司，不存在某個人說了算的情況。公司建立了「以股東大會、董事會及管理層為架構，以《公司章程》及相關議事規則為基礎」的治理結構，亦符合相關要求。高永崗則表示，中芯沒有控股股東或實際控制人。

周氏又稱，公司「堅決不會」炒自己的股票，而是「一心一意致力於公司產業的經營，力爭通過優異的業績使公司股票在二級市場上能真正體現公司的價值，回報廣大股東」。如果股價被人炒上去，公司將及時披露經營投資盈利等重大事項的信息，保護股東尤其是中小股東的利益，讓投資者有一個正確的判斷依據。

財務方面，高永崗表示，中芯短期變現及償債能力較強，負債率過去3年亦逐年降低。此外，中芯給予客戶的信用期一般在30至90日，過去3年期內的客戶主要為國內外知名的積體電路設計公司，信用水平較高，應收賬款回款良好。截至今年3月底，去年底錄得應收帳款餘額中已收回88.87%，不存在大額壞帳風險。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626