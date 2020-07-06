人民幣速遞：在岸價創近兩周高　分析料將窄幅波動

隨美匯指數繼續回軟，刺激人民幣顯著轉強，在岸價(CNY)現報7.0517兌每美元，較上個交易日升163點子，創近兩周新高。離岸人民幣(CNH)曾高見7.0499，每百港元可兌90.9元人民幣。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，夏季為傳統的交易淡季，全球央行和政府將逐步進入休假狀態，外匯市場的波動性將會回落。展望中美關係出現新的變數前，預計人民幣匯率保持7.05至7.1區間窄幅波動。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒認為，全球資本將繼續追逐亞洲股票、債券等資產，預計第3季新興亞幣兌美元將繼續上漲。即使疫情具二次爆發風險，亞洲控制疫情的經驗，以及相對更大的政策空間，將為其經濟和貨幣提供庇護。

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