【瑞通推介】資金追入吉汽牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股上周五(3日)假期休市。恒指上周五曾升至25,453點的即市高位，最終收升248點或0.9%，報25,373點，較3月低位反彈兩成，技術上進入牛市。

周一(6日)恒指早段高開172點後，升幅快速擴大，並升穿26,000點，再刷新4個月高位。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾8,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者繼續看淡大市短期走勢。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

吉利汽車正式啟動內地科創板上市輔導，加上有券商預期下半年和明年中國汽車零售銷售復甦，以及全球電動車需求增長，把吉利目標價由20元大幅上調至30元，刺激吉汽上周五在成交急增下急飆12.5%，以全日最高位14.16元收市，是表現最佳藍籌，並創約4個月高。吉汽周一早段再抽升逾10%，高位重上15.66元。上周五分別有超過1,100萬元和約70萬元淨流入其好倉和淡倉。

券商近期看好手機設備股表現，帶動板塊上周五升勢凌厲，瑞聲科技一度抽升8.7%至53.4元，重返3月以來高位，收市維持6.6%的升幅，報52.35元。周一早段再升逾1成，高見58元。上周五有870萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近60萬元淨流入。

投資者憧憬阿里巴巴最快於8月獲納入為恒指成分股，抵銷軟銀可能減持的負面因素，帶動阿里上周五曾升逾3%至221.4元，收升近3%於220.8元，連升3個交易日，並重返各平均線之上。周一早段股價再升逾2%，升穿226元。上周五有逾3,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄82萬元淨流入。

美團點評聯合創辦人兼高級副總裁王慧文於6月30日以每股平均價約172.2元，減持100萬股美團股份，為年內第二度減持。美團同樣獲市場憧憬最快於8月獲納入為恒指成分股，股份上周五創新高，盤中高見193.1元，收報191.7元，飆6.8%，連升第3日。周一早段逆市好淡爭持，於190元關口上落。上周五有4.68億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，上周五有超過5,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,400萬元淨流入。

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