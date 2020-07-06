【高盛推介】港交所獲劵商上調目標價　跟進購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(3日)逆市跌約1.3%。周一(6日)早段則反彈並再創歷史新高，高見355港元。

有券商指港交所受惠於中概股回歸超出預期、本地交易額活躍等利好因素，股價表現強勢。並料境內外資本市場開放及改革政策持續落地，及港股交投情緒向好，將繼續帶動港交所表現。該行重申港交所「跑贏大市」投資評級，目標價上調至387元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周四(2日)及上周五共錄得超過5,000萬元資金流入認購證，當中上周五佔約4,000萬元，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於過去10個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元。另一方面，牛證於上周五亦獲資金轉向部署，錄得約330萬元資金流入。

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