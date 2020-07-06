【大行報告】瑞銀汪濤：疫後各行業加速數碼化

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤在最新的重新設想未來報告系列裏，探究中國消費的復甦路徑，對於其他國家或地區的範本。

報告指出，在正常情況下，中國消費者行為不僅對於中國的經濟預期是一項關鍵因素，對很多其他相關國際行業也如此。疫情爆發，中國是率先實施、解除疫情相關人員流動限制措施的國家之一，其消費復甦的路徑和方式或能提供其他地區復甦路徑的線索。

該行利用5月開展的第三次UBS Evidence Lab中國消費者調查結果來研判疫情過後中國消費可能的復甦路徑。此次調查發現，繼重挫後，中國消費預期環比強勁反彈，約60%的受訪者預計今後3個月收入和消費將增加，而上次調查中有三分之二受訪者認為收入下跌。此次調查結果與宏觀層面資料一致：宏觀層面資料顯示，繼第一季大幅萎縮後，5月消費品零售總額或汽車銷量回升。

鑑於新冠疫情給經濟和勞動力市場造成的巨大衝擊，預計今後12個月工資會上漲或消費支出將增加的受訪者比去年更少，打算多存錢和買保險的受訪者也比去年多。此外，與其他地區日漸加速或日益顯現的大趨勢相呼應，中國消費者也在迎接更快速度的數碼化和電商趨勢，增加服務、而非商品支出，增加醫療和健身支出，削減旅遊和線下娛樂支出。出乎意料的是，有77%的受訪者仍願意為更好的產品支付更高的價錢，說明中國的消費升級大趨勢持續存在，也與高端商品近期銷售情況穩健相符。

對各行業及個股的意義方面，航空旅行和線下娛樂的復甦可能需要一段不短時間，但各行業都在加速數碼化。那些能更好利用線上平台和銷售管道的公司會表現更好，或帶來業務模式改變和更多整合。

該行認為，在更長時間待在家裏或提振對公用事業、電訊設備和服務的需求，而保持社交距離或提振對私家車(取代公共交通)的需求。出境旅行減少及持續存在的升級意願或給奢侈品和耐用品零售格局、甚至貿易格局帶來意外變化。雖然家庭財務狀況變差會給那些更依賴消費信貸的銀行帶來負面影響，但消費者購買保險保障的意向升高，這在未來一年對保險公司而言是好兆頭。

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