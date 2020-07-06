新冠肺炎：經合組織料希臘經濟收縮度少過歐元區

外媒報道，經合組織(OECD)在半年度全球經濟展望報告中表示，與歐元區平均水平相比，2020年希臘經濟的收縮幅度將較小。

鑑於今年經濟的不確定程度不同尋常，經合組織對全球經濟體作出了兩個不同情景預測。第一種預測，假如新冠疫情不會再次大爆發，希臘國內生產總值(GDP)預計今年將收縮8%(歐元區為9.1%)，2021年將增長4.5%(歐元區為6.5%)。第二種假設是，到2020年底全球第二次爆發大規模的新冠肺炎疫情，預計希臘經濟將萎縮9.8%(歐元區為11.5%)，2021年增長2.3%(歐元區為3.5%)。

經合組織預計，在第一種情景下，今年全球經濟將衰退6%，2021年增長為5.2%；在第二種情景下，2020年全球經濟衰退為7.6%，2021年則增長2.8%。

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