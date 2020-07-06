全球最強大戶：看好與中國有關的亞洲市場明年跑贏

財經媒體彭博報道，全球最大的資產管理公司押注，與中國復甦緊密相關且有政策餘地的一些亞洲市場在明年將跑贏同業。

貝萊德亞太區首席投資策略師Ben Powell預計，中國內地及其貿易夥伴，如南韓、日本和台灣的股票和債券，將在未來6至12個月跑贏全球新興市場。該公司在全球管理着6.47萬億美元的資產。

他指出，這些經濟體擁有在必要時採取更多措施的政策能力，並且與復甦勢頭似乎不錯的中國經濟更為直接相關。他補充，具有這兩點優勢以及強大科技的經濟體，將有相對更好的表現。

中國公布的多項數據顯示，經濟正在從疫情中反彈。中國5月工業企業利潤自去年11月以來首次增長，6月汽車銷量連續第3個月上揚。這給日本、南韓等中國的地區主要貿易夥伴帶來了好兆頭。

雖然中國人民銀行(即中國央行)放慢了貨幣寬鬆的步伐，但貝萊德指出，與全球其他一些國家相比，中國及其部分貿易夥伴擁有更多可部署的政策彈藥。

他說：「中國的實際和名義利率都處於有意義的正值水平，這在全球範圍內是相對罕見的，如果有必要，中國在貨幣和財政方面都有能力採取更多措施。」

貝萊德表示，由於各地經濟重開程度不同、政策餘地不同，該地區的風險資產表現將繼續分化。由於美中關係再度緊張，該行對亞洲股票和債券的策略從增持轉為中性。該行對新興市場的策略為「減持」，對日本股票的策略從「減持」上調至「中性」。

Powell說：「我們認為，從廣泛的政策角度來看，日本處於從疫情中相對較快復甦的有利地位，國內政策支持、相對受控的疫情以及從全球復甦中得益三相結合，意味着日本股市將有良好表現。」

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