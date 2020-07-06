別被升市迷惑！全球經濟恐「搭電梯下滑　爬樓梯復甦」

財經媒體彭博報道，進入2020年下半年的全球經濟，依然受到新冠病毒大流行的沉重打擊，今年全面復甦已無可能，甚至2021年能否重回正軌還是個未知數。

年初時幾乎沒有人預料到這樣的情形，大多數經濟學家都在翹首以盼又一年擴張，而中美達成的貿易協定本指望能讓企業和投資者信心倍增。

惟現實是，一場罕見的大流行病迫使全球大量人口陷入國際貨幣基金組織(IMF)戲稱的「大封鎖」(The Great Lockdown)。央行和各國政府拿出了數萬億美元資金，以前所未有的力度提供支持，以防市場崩潰，並讓無薪休假的工人和陷入困境的公司能夠支撐到疫情結束。

【V形復甦希望已破滅】

即使做出了種種紓困努力，世界仍陷入了1930年代「大蕭條」以來最嚴重的經濟危機。雖然一些主要經濟體的製造業和零售指標改善，但V形復甦的希望已經破滅，企業復工復產看起來搖搖欲墜，而失業也可能從暫時性變為永久性。

里奇蒙聯儲銀行行長Thomas Barkin把這種經濟軌迹比作「下滑乘電梯，復甦爬樓梯」。

【別將反彈誤以為復甦】

世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart在6月23日的彭博投資全球會議上說：「把反彈與復甦混為一談確實存在風險，真正的復甦意味着情況至少與危機爆發前一樣好，我認為我們離那還很遙遠。」

事實上，IMF估計到今年底，170個國家(約佔全球90%)的人均收入將下降。這與今年1月時的預測形成了鮮明對此，當時該機構認為，到今年底160個國家將實現更大的經濟體量和人均收入正增長。

Janet Henry等滙豐經濟學家表示，目前來看，到2021年底全球GDP在許多情況下仍可能低於2019年底的水平。

【全球兩派：V彈vs嚴重混亂】

央行行長們仍保持警惕，準備採取更多行動。聯儲局主席鮑威爾警告，前景「極端不確定」，歐洲央行總裁拉加德表示，「受抑制的」復甦將永久性地改變某些經濟領域。

不過，某些地區的復甦可能正積聚動能。摩根士丹利的經濟學家堅信V形復甦的預期，指出近期的經濟數據，尤其是美國和歐元區數據意外向好。高盛經濟學家下調了對本季度美國經濟的預測，但預計9月份將重回正軌。

全球市場上的投資者分成了兩派，一派押注V形復甦，一派預期嚴重混亂即將到來。MSCI全球股票指數已從3月低位反彈了近40%，但今年迄今仍下跌約6%，投資者押注全球政策刺激措施將緩解疫情帶來的經濟影響。年初至今，10年期美國國債孳息率下跌了超過1厘，位於0.67厘左右。

中國歐盟商會的會長Joerg Wuttke指出，令人擔憂的前景意味着企業正在黑暗中前行，他預計這種不確定性還會持續數年。「復甦不是V形，不是W形，而是像電鋸的頂部，上上下下，上上下下，一路都很痛苦。」

【經濟要回復到疫前幾無可能】

這也意味着快速發展的新興經濟體將不再是全球增長的引擎，世界銀行預測新興市場國家今年將萎縮2.5%，為1960年有數據以來的最差表現。拉丁美洲現在疫情嚴重。

在疫情得到控制前，經濟要想完全恢復到危機前的水平幾乎不可能，尤其是在旅遊業、交通運輸和娛樂業等防疫限制措施預計還會實施的行業。

國際勞工組織認為，就業市場受到的影響比最初估計得更為嚴重，即使在最樂觀的情況下，2020年下半年也無法復原。該組織上周估計，第2季工作時長比疫情前減少了14%，相當於損失了4億個全職職位。

雖然6月份美國非農就業人數增加了480萬，但只有3/10的失業人口恢復就業，而且首次申請失業救濟人數依然居高。6月超過280萬美國人永久失業。

Pacific Investment Management全球經濟顧問Joachim Fels說：「儘管短期內經濟活動可能因為封鎖措施放鬆而出現機械反彈，但我們預計之後的回升將是漫長而艱難的。」

【債務危機不容忽視】

創紀錄的債務水平將限制政府在已經實施的11萬億美元財政刺激之外，再提供更多支持的空間。各國政府面臨如何延長或終止代價高昂的提供薪金補助、幫助企業維生的短期措施，同時又要加大長期刺激力度推動經濟復甦的難題。

Natixis SA首席亞太經濟學家Alicia Garcia Herrero指出，舉債必然會帶來副作用，例如殭屍企業繼續存活的問題。Herrero說：「如果不清理債務，回到危機前的狀態就將需要更長時間。」

與此同時，央行已經把利率降至新低，一些國家甚至實施了負利率。為了抑制市場利率，央行購買了多種類型的資產，而決策者還在調整工具箱，暗示會有更多創新工具推出。

摩根士丹利預測，到2021年底，美國、歐元區、日本和英國的央行資產負債表將合計擴張13萬億美元。

日本央行前官員Kazuo Momma稱，即使採取了如此多的措施，現在還不能斷定它們已經足夠。

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