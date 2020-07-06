大行趁勢助攻！高盛：中美局勢不會累及中國股市

財經媒體彭博報道，高盛表示，美國和中國之間的關係需要變得更糟糕，才會顯著傷害到中國股市。

高盛策略師Kinger Lau和Timothy Moe在7月5日的一份報告中寫道：「除非美中關係在當前基礎上出現顯著惡化，否則中國股市仍將有不錯的風險/回報比，這也支撐了我們在地區背景下對中國的增持評級。近幾個月來，舊經濟股和價值股總體上對緊張局勢升溫的反應過度，而新中國概念股和增長股可能低估了中美風險。」

上述策略師通過他們創建的中美「關係晴雨表」得出了這結論。該指標包括地緣政治和資本市場等因素。他們表示，一直在使用的貿易緊張狀況指標，並不能完全反映已開始影響市場的廣泛問題。

今年以來，中國股市表現不俗，因市場預期，得益於抗疫措施，中國經濟正在從疫情衝擊中反彈。MSCI中國指數上漲7.2%，滬綜指上漲6.8%；而標指仍跌3.1%，MSCI所有國家股票指數下跌5.9%。

高盛的報告稱，受中美關係影響最大的股票是科技公司和美國存託憑證，而專注國內需求的消費和醫藥衛生股票應該相對不受影響。

據策略師稱，在緊張局勢加劇時通常落後大盤的股票包括大北農、東山精密和比亞迪電子；而通常跑贏大盤的股票包括康泰生物、李寧和石藥集團。

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