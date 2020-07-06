3大因素金價仍有望創新高

外國傳媒報道，市場認為，疫情、全球低息與美元疫弱「3大因素」仍有望令金價創新高。其中，瑞銀將黃金目標價上調至每安士1,900美元；渣打則預期有機會上望1,920元，挑戰2011年歷史紀錄。

瑞銀指出，自去年5月以來，在貨幣寬鬆與實際負利率等因素催化下，削弱美元強勢升值力度，黃金則持續看升，截至今年6月底，美國紐約期金已衝上每安士1,800美元，料今年升幅高達17%，堪稱今年以來表現相對亮麗的資產之一。

該行又稱，在疫情可能捲土重來、市場低息、中美貿易局勢升溫，以及年底即將登場的美國總統大選等諸多因素催化下，金價可望繼續擔當避險角色，料下半年有機會衝上1,900美元。

渣打亦同意，全球貨幣極度寬鬆、不確定衍生的避險需求，以及美元弱勢這3大因素，將令金價續強，未來半年、甚至一年內先上望1,850美元，甚至有機會進一步挑戰2011年的歷史高位1,920美元。

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