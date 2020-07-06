土地註冊處：上半年樓宇買賣合約總值按年跌32%

土地註冊處公布，今年上半年度送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共32,749份，較去年下半年度上升4.6%，與去年同期比較則下跌24.7%。

今年上半年度的樓宇買賣合約總值2,690.2億元，較去年下半年度下跌8.8%，與去年同期比較亦下跌32.3%。

樓宇轉讓契約共35,038份，較去年下半年度下跌25.8%，與去年同期比較亦下跌21.5%。樓宇轉讓契約總值2,498.6億元，較去年下半年度下跌37.2%，與去年同期比較亦下跌31.9%。

至於期內市民查冊的次數共2,373,015次，較去年下半年度下跌4.1%，與去年同期比較亦下跌7.9%。

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