會計師公會：評選最佳企業管治　看重對疫情影響的披露

新冠肺炎疫情為不少企業帶來挑戰，企業管治對保障投資者及股東利益發揮重要作用，香港會計師公會發現有公司就疫情的影響作出相關披露。該會提倡，董事會確保企業謹慎檢討風險管理及報告系統。

香港會計師公會會長江智蛟於記者會上稱，疫情對企業帶來挑戰，迫使公司作出即時反應、調配人手等。若企業具備有效管治及可持續發展實務，並有高透明度，擁有較有利條件渡過難關。

根據公會觀察，以12月作年結的藍籌股中，有三成在年報中披露了較詳細的疫情相關資訊。江氏指，今年的最佳企業管治大獎，對疫情作出的披露亦是評審看重的一環。

最佳企業管治大獎2020遴選委員會主席羅柏達認為，於年報披露疫情相關資訊非強制要求，而公司願意主動向公眾、投資者作出披露，表現不俗。

新冠肺炎肆虐，交通受限，影響會計師審核工作。江氏又指，在經濟低迷時期，審計師作為把關者的角色分外重要。經營困難的公司或會鋌而走險，進行財務不當行為及欺詐，審計師的專業有助找出機構的財務匯報和內部系統中的潛在漏洞。

香港會計師公會主辦的「最佳企業管治大獎2020」已接受報名，截止日期為8月15日。大獎籌委會主席鄧苑儀指，大獎是鼓勵市場提高管治水準，評選將特別注重表現勝於最低法定及監管要求的自願披露及實務。

她又指，上市公司、公營及非牟利機構亦可參與獎項，相信良好的企業管治文化及可持續發展實務，有利增強投資者及公眾對本港資本市場的信心，亦有助香港市場面對激烈競爭，仍能吸引高質素的投資。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626