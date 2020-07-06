歐股早市上升　德國商業銀行飆6%

德國5月工廠訂單值止跌反彈，歐股承接亞洲股市升勢，周一(6日)早市上揚，其中，英國富時100指數報6,298點，升2.29%；德國DAX指數報12,794點，升2.12%；法國CAC指數報5,108點，升2.03%。

企業消息方面，德國商業銀行行政總裁Martin Zielke和董事長Stefan Schmittmann上周五(3日)被罷免，原因是美國私募股權公司Cerberus Capital Management發起的「股東起義」，該行尋求新領導層將成為焦點，德國商業銀行股價升6.64%。

英國正在與藥廠賽諾菲和葛蘭素史克公司達成一項價值5億英鎊的供應協議，以提供6,000萬劑潛在的新冠肺炎疫苗，兩者股價分別升約1%。

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