美聯：維持核心區舖位售價及租金40至50%跌幅預測

美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，下半年市場將會有至少5個一手全新商業項目推出，工商舖市場走勢料可在谷底大幅反彈，預計下半年整體交投量可達2,600宗至3,000宗，按半年大升85%至1.1倍，全年交投量則達4,000宗至4,400宗。他又認為，由於各國採用量化寛鬆措施，加上中概股回流香港第二上市，料股市轉趨𣈱旺，企業對寫字樓需求大幅上升，另預計香港恢復通關後，將成會市場回升的催化劑。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，早前預計甲級寫字樓售價及租金全年將跌15至20%，不過隨市況有機會改善，最新調整全年售價跌幅，收窄跌7至10%，不過租金則維持早前預算。

據該行資料，上半年有4區寫字樓的平均呎租大幅回落兩成或以上，如中環及金鐘區呎租分別為66.8元及51元，跌幅為20%及21.6%，灣仔呎租為52.3元，跌幅約23.3%。

工廈市場方面，美聯工商董事陳偉志稱，近月市場出現不少口罩廠及食品工場承租個案，帶動需求利好市況，該行最主調整工廈租售價預測，由跌幅10至15%，調整至全年走勢持平。

不過舖位前景仍不容樂觀，美聯旺舖董事盧展豪稱，全球疫情反覆，旅客出行有戒心，相信未來一年至兩年，環球旅遊業及航空業也未必能夠回復，全年核心區舖位售價及租金維持40至50%的跌幅預測。

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