大行趁勢助攻！野村：11月美大選前亞股或跑贏

財經媒體彭博報道，野村控股認為，在11月美國大選之前，亞洲股市表現應會強於美股。

策略師Chetan Seth在報告中寫道，相比重啟活動已陷入暫停的美國，北亞地區對新冠疫情更好地應對以及流動性的增強，應會轉化為更快的經濟復甦。北亞在MSCI亞洲(除日本)指數中佔據約80%。他表示，美元潛在走軟之勢，以及北亞相對不受因美國民調引發的波動影響，這應會進一步支持亞洲(除日本)股市。

Seth寫道，在全球股票投資組合的背景下，有必要提高對亞洲股票的戰術配置。據野村估計，今年以來，不包括日本和中國的亞洲股票已持續淨流出約560億美元。Seth表示，低利率以及全球流動性擴張應有助於逆轉資金流方向。

由於估值相對偏低且有政策空間，預測亞洲股市將贏得全球投資者更多配置的市場權威機構越來越多，其中包括富達國際和Capital Group Cos.等。海外投資者減慢贖回對MSCI亞洲(除日本)指數構成支撐，推動其自3月低位反彈37%，該指數表現優於標指6個百分點，是2018年12月以來的最大幅度。

與此同時，美國繼續遭受新冠疫情再度抬頭的衝擊。此外，如果拜登當選總統，考慮到他所作的增加企業稅承諾及加大監管的可能性，美國股市還面臨着這一重風險。

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