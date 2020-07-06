2015年大時代重臨？內地官媒高呼培育「健康牛」

財經媒體彭博報道，上周大中華股市的樂觀情緒繼續在市場發酵，周一(6日)A股攜港股勁升，債市則在風險資產上漲之際下跌。

滬綜指周一收漲5.7%，創下2015年7月以來最大漲幅，報收於3,332.88點，一天之內連上3,200、3,300點兩度整數關，表現居全球主要指數之冠；上證50領漲A股各主要指數，升幅6.8%，亦為近5年最大。恒生指數漲近4%，較3月份的低位漲逾20%，邁向技術性牛市。

中國經濟基本面回暖，貨幣政策重心向結構化信用寬鬆轉移，為股市上漲提供支撐。投資者蜂擁入市等消息推升人氣，官媒也成「牛市」呼聲的推手之一。中國證券報周一在題為「培育A股『健康牛』是育新機開新局重要抓手」的頭版文章中稱，受益於經濟基本面向好趨勢未變、資本市場深改加速釋放制度紅利、增量資金持續湧入等諸多利好因素，A股有必要、有條件、有基礎邁步「健康牛」。

東北證券財富管理部總經理郭峰表示，多方消息顯示居民願意將資產轉向股市，且政策意圖搞活市場的情況下，目前可能正處於牛市第一波，地產等所有周期股都有補漲需求，滬指年內高點看3,600點。中國電建、郵儲銀行、綠地控股、中國銀河等多支大型股周一「漲停」。

上周五在外圍股市齊升、更多迹象顯示中國經濟復甦之下，滬綜指一周表現冠居全球，周一A股更上一層樓。滬深兩市成交額隨之升至1.52萬億元人民幣，亦創近5年來最高，已連續第3天保持在萬億元之上。外資通過滬深股通淨買入136.5億元人民幣，連續第3天超百億，為開通以來首次。

彭博數據顯示，中國股市上周五成交1.13萬億元已超過當日銀行間債市的成交量，為今年4月以來首次。而周一股市成交繼續攀升，有望再次超過債市成交。

火熱股市引發投資者跑步入場。有報道指出，中信證券7月日均開戶數目按月增長約30%，國泰君安6月網上開戶按月上升三成以上；開戶數據都有大增之勢。報道還表示，被監管喊打的場外配資，又如「雨後春筍」般冒頭了。

中金報告指出，如果萬億元的市場成交金額能夠持續乃至突破，將直接帶來券商板塊的業績及估值的「戴維斯雙擊」。中金稱，未來5至10年中國證券化率有望從當前60%左右提升至100%附近，意味着中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。券商股周一續升，中信證券漲停，彭博行業A股券商指數漲10%，創2019年2月以來最大漲幅。

交銀國際研究主管洪灝在報告中表示，隨着中國金融市場繼續加速改革開放，愈來愈多的外國資本將發現中國市場的吸引力，尤其是考慮到美國股票估值過高和債券孳息率下降的環境。

上周公布的兩項中國製造業採購經理指數雙雙超預期，且保持在50的盛衰線之上，財新中國6月份服務業經營活動指數亦超出市場預期，顯示中國經濟復甦態勢良好。證券日報引述專家預估稱，中國第2季GDP增幅大概率轉正。

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