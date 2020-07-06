人民幣升穿「牛熊線」 分析料兌每美元上望7元

財經媒體彭博報道，中國A股市場暴漲的樂觀情緒已經溢出到外匯市場，人民幣打破了此前多日的橫盤走勢，境內外人民幣雙雙升破200天平均線(俗稱「牛熊分界線」，相當於港股的250天線)，並一度升破7.03關口，至約3個月新高。

在岸人民幣兌每美元現漲0.5%報7.0316元，超過200天平均線的7.0441元；離岸人民幣漲0.54%報7.0298元，超過200天平均線的7.0434元。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰在採訪中指出，A股牛市情緒蔓延至外匯市場，吸引了資金流入，現在就看A股的漲勢能不能持續，另外現在美元也下行，如果離岸人民幣實質性突破7.04的阻力位，將會測試7元關口。

A股周一(6日)延續此前多日漲勢，滬綜指收市漲5.7%，創2018年2月以來新高，單日升幅為近5年最大。彭博統計的數據顯示，外資淨買入A股逾130億元人民幣，連續3日淨買入；此前一周有多個交易日淨買入超百億元。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒在採訪中表示，亞幣整體上升，市場情緒也有利於匯率繼續向上，這是第3季的主基調。人民幣兌每美元由於季節性因素在第2季表現不及其他亞幣，第3季有望補漲，挑戰7元關口。

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