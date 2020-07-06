【市後重點睇】人民幣轉強 道期飆407點
2020年07月06日 16:13
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美匯指數進一步走軟，最新報96.87；離岸人民幣(CNH)高見7.0270；港匯處7.7500；美元兌日圓報107.59；歐元升上1.1286；英鎊企1.2483。金價高見1,778美元。布油漲至43.56美元，紐油處40.96美元。道指期貨上升407點。歐股全線做好，法國、德國及英國股市漲幅介乎1.9至2.2%。
●市後關注點
-17:00 歐元區5月零售銷售
-22:00 美國6月ISM非製造業指數
●恒生指數收市升966點或3.81%，報26,339點，國企指數亦漲483點或4.72%，報10,726點。主板成交逾2,507億港元。https://bit.ly/2O0HyXn
●A股快報：滬綜指收飆5.71%，外資淨買入136億人民幣。https://bit.ly/38sCQeD
●亞洲股市：日股收漲407點，韓股升1.6%。
●新冠肺炎：
-李顯龍：疫情危機將影響新加坡經濟逾年。
-經合組織料希臘經濟收縮度少過歐元區。
●「股神」終於出手了！斥近780億收購天然氣資產。
●聯儲局壓測料歐洲銀行將現巨額貸款損失。
●全球最強大戶：看好與中國有關的亞洲市場明年跑贏。
●大行報告：
-中金上調港交所目標價至387元。
-中金料未來5至10年內地股市市值翻倍。
●港交所推出首批10隻MSCI指數期貨合約。
●成本上升損融資意欲！中企取消發債規模逾兩年半最多。
●中芯回A：
-擴產投資計劃按市場需求及公司產能布局。
-中芯︰A股發行價為二級市場預留適當空間，睇好走勢。
-EUV機未到手！中芯︰目前先進技術研發順利。
●人民幣速遞：在岸價創近兩周高，分析料將窄幅波動。
●大行趁勢助攻！高盛：中美局勢不會累及中國股市。
●土地註冊處：上半年樓宇買賣合約總值按年跌32%。
●6月僅1新盤獲批預售樓花紙，上半年累批4654伙。
●美聯：維持核心區舖位售價及租金40至50%跌幅預測。
●移民急散貨！欣翠花園及東堤灣畔齊錄減價成交。
●新盤動向：
-恆大·睿峰引入代繳印花稅等優惠促銷。
-KOKO HILLS收票料衝破1000張，今將加推80伙。
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