德銀：確認中國經濟「V彈」　惟下半年增速料放緩

外國媒體報道，德意志銀行首席經濟師及亞太區研究部主管史米高(Michael Spencer)表示，中國經濟的「V形」復甦將可能會在下半年降溫，因內需繼續受到壓抑，出口則受其他地區需求打擊。

他表示，自2月中旬以來，所有數據都指向中國正經歷V形復甦，不過未來前景似乎變得不太明確，因為疫情對消費活動的影響仍然巨大，數據反映消費活動繼續受到壓抑，或者消費者乾脆選擇不外出。

他又指出，截至5月商品零售幾乎完全恢復了季節性調整後的水平，惟這種「正常化」的增速只會愈來愈慢。

外需方面，史米高認為，全球其他地區GDP的雙位數下降確實將嚴重打擊下一季的中國出口，並指儘管醫療設備的銷售一直是「非常重要的出口增長貢獻」，但其貢獻可能會「逐漸減少」，加上領先出口約1至2個月的中國電子設備進口數據也反映，內地出口在接下來的幾個月中會放緩。

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