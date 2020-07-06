莎莎「保就業」獲6131萬資助　全數支付僱員工資

莎莎發言人指，過往一年，香港零售業一直面對不同的挑戰，集團生意亦無可避免受到開業以來最大的打擊。為維持業務運作，保住員工飯碗，已實施一系列措施，包括爭取減低租金，減輕成本，同時亦申請了政府「防疫抗疫基金」的「保就業計劃」，並承諾所有獲取的資助將全數用作支付僱員工資。

莎莎於2月公布，集團全體執行董事將減薪75%，為期3個月。發言人表示，董事局的全體成員及高級管理層仍需減薪，但減薪幅度已有所下調，而早前自願減薪的絕大部分香港員工已於6月起恢復正常。

至於早前需要放無薪假的前線員工，於5月起已取消放無薪假的安排。管理層感謝全體員工在這艱難時刻團結一致，與集團一起迎難而上。集團會繼續密切監察市場情況，適時調整營運策略，繼續為港人提供優質產品和服務。

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