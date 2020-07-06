葵涌瑞康工業大廈標售　市場估值5.7億元

戴德梁行獲委託招標出售葵涌瑞康工業大廈，物業鄰近住宅群和商貿區，項目具重建潛力，截標日期為8月28日。市場預計每方呎樓面地價約3,500元，以重建地積比率11.4倍計算，將來可建總樓面約16.3萬方呎，折合估值約5.7億元。

該行資本市場部助理董事溫淑雯表示，受惠活化工廈政策2.0，上述工廈發展潛力大增，項目可重建或全幢出售，預計市場對全幢物業有濃厚興趣。

瑞康工業大廈全幢目前超過90%業權出售，亦可商議100%業權出售，産權清晰。現時非住宅地帶工廈可申請全幢重建工業大廈，或補地價重建為商廈或酒店，容許放寬非住用地積比率上限20%，重建或活化工廈有較高的資本值增長。

上述地盤面積約14,291方呎，現有建築面積約14.7萬方呎，該座工業位處葵涌區，近年有多幢商廈落成，包括九龍貿易中心、K83、KC100、Life@KCC、EDGE、奧園等。

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