吉利汽車6月賣車增21% 維持全年141萬輛目標
2020年07月06日 16:40
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(中新社圖片)
吉利汽車(00175)公布，6月總銷量110,129部，按年增長約21%及按月增長約1%。在6月總銷量中，8,750部為新能源和電氣化汽車，當月出口量則按年減少約34%至4,109部，於中國市場之總銷量為106,020部，按年增長約25%。
總結上半年，集團總銷量為530,446部，按年減少約19%，並達致全年銷量目標141萬部之38%。
集團表示，儘管由於新型冠狀病毒的爆發，中國汽車市場的整體銷售表現在今年首季受到嚴重影響，但集團在中國汽車市場的整體銷量於今年第2季展現出強勁復甦，尤其是集團的總銷量從首季錄得按年跌約44%，至第2季錄得按年約14%增長。
故此，集團的管理層團隊決定維持今年全年141萬部的銷量目標。
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