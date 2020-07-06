吉利汽車6月賣車增21%　維持全年141萬輛目標

總結上半年，集團總銷量為530,446部，按年減少約19%，並達致全年銷量目標141萬部之38%。

集團表示，儘管由於新型冠狀病毒的爆發，中國汽車市場的整體銷售表現在今年首季受到嚴重影響，但集團在中國汽車市場的整體銷量於今年第2季展現出強勁復甦，尤其是集團的總銷量從首季錄得按年跌約44%，至第2季錄得按年約14%增長。

故此，集團的管理層團隊決定維持今年全年141萬部的銷量目標。

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