虛銀加入或礙銀行業回報！星展加快數碼化服務建設

星展集團零售特許經營與分銷集團總監Sanjoy Sen表示，疫情打擊實體零售業表現，惟電子商貿交易量同時急升，顯示大眾正加速採用數碼技術。另外，疫情期間市民對消費者信貸胃納有所減弱，並將金融資產轉移至安全類別。該行正加快數碼化服務建設，以應對市場變化，例如發展非接觸式銀行服務、將後台服務自動化等。

該行零售銀行產品及生態系統合作夥伴集團總監潘燕明表示，不論是否出現疫情，該行亦會發展數碼化服務，以為客戶提更全面服務。她提到，部分接受隔離的移民勞工欠缺銀行戶口，面臨無法向家庭收款及匯款難題，不過於4月份，相關群體已在該行遙距開立4.1萬個戶口，按月急升15.5倍。

市場關注市民紛轉向網上銀行，實體分行是否會被淘汰，潘氏認為，分行網絡或隨着數碼化而改變，但坦言會於實體與數碼之間取得平衡，不會完全以數碼服務取代分行。

新加坡擬發展虛擬銀行，勢加劇當地銀行業競爭，惟潘氏表明，對虛銀加入市場表示歡迎，認為競爭之下可帶來更好的銀行服務，惟承認銀行業利率回報或因虛銀加入而進一步受壓。

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