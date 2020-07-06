內地開展大額現金管理試點　之前曾發生銀行擠兌

財經媒體彭博報道，隨着冠狀病毒疫情爆發後壞帳迅速增加，對金融體系狀況的擔憂日益加劇，中國內地實施了一項控制大型交易的計劃。

根據一則聲明，中國人民銀行(即中國央行)本月在河北省啟動試點，將要求個人和企業客戶預先報告所有大額現金的存取。這個為期兩年的試點項目將在10月份擴展到浙江和深圳，覆蓋超過7,000萬人。

隨着內地經濟增長勢將放緩至40年以來最慢水平，中國的銀行正面臨着壞帳激增。當局上個月出手停止了河北和山西兩家地方銀行遭到的擠兌，而且去年中國救助並接管了幾家陷入困境的銀行，局勢本就風雨飄搖。

人民銀行在聲明中說，該試點項目旨在收緊對「大額現金不合理需求」的監測，以遏制系統性風險。聲明稱，監管機構將保護公眾的正常大額交易需求。

該項目將要求企業就超過50萬元人民幣的交易提供信息。根據聲明，根據地區的不同，針對個人的大額現金管理起點在10萬元至30萬元人民幣之間不等。

儘管聲明並未說銀行可以拒絕一筆超過上述金額的交易，但銀行將需要提交報告、標記風險，並跟進來自高風險部門或頻繁交易、抑或行為模式與過去迥異的客戶。

有關部門正在尋求鞏固其規模高達41萬億美元的銀行體系，根據評級機構標準普爾之前估計，內銀今年壞帳可能增加8萬億元人民幣。瑞銀集團追蹤的中國中小型銀行估計需要3,490億美元的新資本。

同時，監管機構正在要求銀行捨棄利潤、提供廉價貸款以幫助支撐經濟，從而給該系統帶來進一步的壓力。

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