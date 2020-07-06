新股專輯：祖龍娛樂超購逾26倍 中科天元抽飛
2020年07月06日 17:14
東網電視更多新聞短片
新股市場依然熱鬧，周一(6日)有3隻新股孖展「截飛」，挾着騰訊有份投資光環的祖龍娛樂(09990)認購進一步升溫，累計錄得約60億元孖展額，超購逾26倍。
祖龍娛樂為中國手機遊戲開發商，每股招股價介乎9.8至11.6港元，每手1,000股，入場費11,716.89元，預期7月15日掛牌。
中國乙醇生產商中科天元(01156)孖展認購出現「抽飛」情況，不過亦錄輕微超購。該公司招股價介乎0.98至1.28元，發行8,260萬股，集資最多1.05億元。每手4,000股，入場費5,171.59元，預期7月15日掛牌。
至於中國白羽雞生產商山東鳳祥(09977)則未足額，其招股價介乎3.33元至5.1元，發行3.55億股，集資額約18.1億元。每手1,000股，入場費為5,151.39元，預計於7月16日上市。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！