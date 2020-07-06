未到全城看好！港股飆近千點 散戶反應大不同
2020年07月06日 17:38
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港股近日氣勢如虹，周一(6日)更狂升近千點，收復26,000點大關，散戶又怎看後市？
【沽貨止蝕離場】
蔡小姐說：「我之前係好高位買咗好多貨，今日已沽咗好多貨喇，我高位買，爬返上嚟，個隻中金公司(03908)19蚊起買，破咗好耐架喇，跌到11蚊邊緣，10個零幾，上返嚟仲唔走，升返9個幾，打和走囉。」
【料恒指月中回調】
曾錦安認為：「依家恒指都係喺23,000幾到26,000幾點之間，如果佢落返去23,000幾點嗰啲位，我覺得就可以考慮入貨囉。上緊嚟嘅時候，我其實係24,000幾點嗰啲位已經無做喇，等佢睇吓去到邊啫，我覺得月頭咁樣升法，好可能月中會有一個比較大啲嘅調整。」
【看好資金市】
鄧生表示：「今日我都仲買咗隻石藥集團(01093)追落後，買咗一萬股，依家環球經濟得中國嚟講叫做受疫情無咁大影響，同埋一定係要搵一個股票市場搞好個經濟，啲人先有消費能力嘛，個市反覆梗會啦，但今日2千幾億資金入市，嗰啲係真金白銀買嘛，轉角位上個禮拜已經出現，所以我上個禮拜已經開始買貨。」
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