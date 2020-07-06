未到全城看好！港股飆近千點　散戶反應大不同

港股近日氣勢如虹，周一(6日)更狂升近千點，收復26,000點大關，散戶又怎看後市？

【沽貨止蝕離場】

【料恒指月中回調】

曾錦安認為：「依家恒指都係喺23,000幾到26,000幾點之間，如果佢落返去23,000幾點嗰啲位，我覺得就可以考慮入貨囉。上緊嚟嘅時候，我其實係24,000幾點嗰啲位已經無做喇，等佢睇吓去到邊啫，我覺得月頭咁樣升法，好可能月中會有一個比較大啲嘅調整。」

【看好資金市】

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