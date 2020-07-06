英國好境？華爾街和歐洲銀行業巨頭正放棄倫敦據點

財經媒體彭博報道，美國華爾街和歐洲的銀行業巨頭正在放棄倫敦的據點。

光是在接下來的幾個月，巴克萊可能會放棄在倫敦的投資銀行總部；瑞信將退租9層樓的辦公室面積；摩根士丹利正評估在倫敦的所有辦公區域。

再者，所有這些舉動都是在新冠疫情來襲之前所計劃的。如今隨着很可能將出現3個世紀以來最嚴重的經濟衰退，成千上萬的人或被裁員，倫敦金融城和金絲雀碼頭隨處可見的寫字樓，可能會面臨更大規模的退租潮。

管理着逾20億美元房地產基金的Cohen＆Steers Inc.歐洲房地產負責人Rogier Quirijns說：「對業主而言，大銀行顯然風險更大，對於倫敦來說，既有衰退威脅，可能還會面對無協議脫歐，而我預計疫情很有可能會加速這些風險。」

金融危機後隨着工作職位減少，十年裏多家銀行一直在悄無聲息地縮小辦公面積，這次疫情讓銀行更有想進一步縮減規模和保留現金的動力。根據世邦魏理仕，過去9年中，這些銀行在倫敦的辦公室面積削減了約600萬平方呎，相當於12座小黃瓜(Gherkin)摩天大樓。

巴克萊、瑞信、滙豐、摩根士丹利和野村的發言人均不予置評。

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