全球突然樂觀！近萬億元養老基金買股　押注經濟復甦

財經媒體彭博報道，澳洲最大的養老基金正在買進更多股票，以期提高明年的回報率，押注經濟將從冠狀病毒大流行中復甦。

AustralianSuper Pty首席投資官Mark Delaney周一(6日)接受採訪稱，明年將把股票風險敞口(即沒有被對沖的風險)佔該公司1,800億澳元(約9,750億港元)投資組合的比例從目前的55%，提高至58%左右。

Delaney指出，鑑於在可預見的未來，貨幣政策仍將保持寬鬆，「我比過去幾年更加樂觀」。由於估值也不高，而經濟周期接近底部，「現在是擁有增長性資產的時候了」。

這家總部位於墨爾本的基金之前宣布，其默認投資選項在截至6月30日的12個月中，取得了0.52%的回報，為連續第11年實現正回報。去年Delaney警告，隨着經濟周期接近尾聲，回報率將很低或者為負。

Delaney表示，儘管受到疫情大流行影響，但2020財年上半年回報仍然強勁，因在過去的一季，市場受到「巨量」財政和貨幣刺激的提振。據披露文件，AustralianSuper在動盪期間維持了其股票倉位的長期權重，而其中逾1/3分配給了海外股票。

他坦言，由於大流行病和11月美國大選近在眼前，風險依然存在，短期前景不那麼明確，故該基金正在讓投資組合錨定局勢將「更加清晰」的中期前景。Delaney說：「現在疫情還沒結束，還處於復甦初期，估值不會太高，利率又這麼低，這使我們傾向於投資組合在未來2到3年內偏向增長性資產。」

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