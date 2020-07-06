全球升市助力！歐元區5月零售勁彈17.8%　21年最強

外國傳媒報道，歐元區5月零售銷售額自歷史低位反彈。

歐盟統計局周一(6日)公布最新數據指出，經季節性調整後，5月歐元區零售銷售指數按月增17.8%，高於市場預期，並創1999年有紀錄以來最大增幅。不過，5月零售銷售指數仍較去年同期下滑5.1%，顯示復甦仍尚未完成。

分類方面，紡織品、服飾和鞋類銷售隨着區內限制令放寬，5月大幅反彈1.47倍。汽車燃料銷售按月增長38.4%，電子產品及家具按月增長37.9%，電腦設備、書籍與其他銷售增長26.8%。作為疫情期間唯一未曾下滑的網上銷售，5月維持7%增長。

從成員國來看，除保加利亞零增長外，5月幾乎全部歐元區成員國都呈現增長，其中最勁是盧森堡的28.6%，之後是法國的25.65和奧地利的23.3%，德國也增長13.9%。

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