中信建投証券再澄清合併傳聞 冀投資者注意風險
2020年07月06日 18:33
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中信建投証券(06066)近日被熱炒，周一(6日)收市再飆11.7%，報13.34港元。
公司最新就媒體報道事項發出進一步說明，內容是公司將與中信証券股份有限公司合併事項之澄清。
董事會表示，於2020年7月3日收到上海證券交易所《關於中信建投証券股份有限公司有關媒體報道事項的監管工作函》，要求公司對上述媒體報道所涉事項做進一步說明。
2020年7月3日，公司向第二大股東中央滙金書面徵詢，並於2020年7月5日收到中央匯金的覆函，回覆如下：「針對函中徵詢事項，截至目前，我公司不存在涉及你公司應披露而未披露的重大信息」。
公司提醒投資者注意，與公司相關之信息概以公司正式發布之公告為準。請廣大投資者理性投資，注意風險，並感謝投資者對公司的持續關注。
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