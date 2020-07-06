「疫」市擴充！「牛氣」母企年內將軍澳開兩餐廳

集團將於將軍澳日出康城開設「山一和食屋」，餐廳地點為將軍澳The LOHAS康城319號舖，商舖面積約2,000平方呎，租賃期限3年，生效日期2020年8月16日。新的山一和食屋餐廳預計將於2020年8月開始營業。

另外，集團將於將軍澳The LOHAS康城開設「牛氣餐廳」，餐廳地點為將軍澳The LOHAS康城305號舖，商舖面積約2,600平方呎，租賃期限3年，生效日期2020年8月3日。新的牛氣餐廳預計將於2020年10月開始營業。

集團表示，受2019年6月起社的會運動及新型冠狀病毒大流行影響，適宜開設餐廳的優質處所競爭不似以往激烈，董事會認為，通過在客流量大的購物中心(如The LOHAS康城)開設新餐廳符合集團的業務戰略，亦符合公司及股東之整體最佳利益。

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