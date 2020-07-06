中電當選全球12大最具吸引力僱主　擬推動業務數碼化

中電在港聘有超過3,800名員工，中電總裁蔣東強表示，今次獲奬肯定了多年來公司在培育人才上投放的資源和努力。為應對能源行業數碼化及減碳轉型帶來的重大機遇和挑戰，中電會進一步推行業務數碼化，並以創新服務滿足客戶的需要。

國際人力資源公司Randstad於2001年首辦僱主品牌調查，至今已先後推廣至33個國家和地區，由各地公眾選出最受歡迎僱主品牌，凡連續三屆或五年內三度獲選為「最具吸引力僱主」的公司將入選Randstad「名人堂」。2019年全球共有12間企業獲Randstad列入「名人堂」，並獲得2019年全球最具吸引力僱主殊榮，當中包括中電、新西蘭航空、微軟、飛利浦、奧迪、宜家家居等。

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